Власти Латвии ограничили госслужащим выезд в Беларусь и Россию. Как пишет БелТА, правительство Латвии изменило и утвердило порядок выезда госслужащих на территорию Республики Беларусь и Российской Федерации.
Как сообщается, ограничения затронут тех граждан Латвии, которые имеют значение для государственной безопасности. В частности, речь идет о дипломатах, сотрудниках министерств и ведомств, судьях, депутатов Сейма. Помимо этого, в список внесены и работники предприятий критической инфраструктуры.
«В соответствии с законом нарушение запрета на выезд будет считаться самостоятельным основанием для прекращения трудовых правоотношений с соответствующим лицом», — определено в решении властей Латвии.
Вместе с тем, как сообщается, распространяться ограничительные меры не будут на случаи, когда выезд необходим лицу в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям.
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