Путешествия во времени, технологии будущего и монстры: семь научно-фантастических сериалов

Жанр научной фантастики постепенно завоевывает свое место не только среди фильмов, но и сериалов. За последние годы вышло множество отличных проектов, рассказывающих о технологиях будущего, перемещениях во времени и путешествиях по космосу. «Вечерняя Москва» составила топ-7 научно-фантастических сериалов, которые стоит посмотреть.
«Черное зеркало».
Несмотря на то что у «Черного зеркала» нет общего для всех серий сюжета, это не помешало сериалу стать одним из самых культовых проектов в своем жанре. Сюжеты каждой серии объединяет лишь сатира над современным обществом, показанная через негативные стороны технологического прогресса. Гаджеты и устройства в мире «Черного зеркала» хоть и кажутся современному человеку футуристичными, но именно через них создатели проекта раскрывают человеческие пороки.
В сериале можно увидеть устройство, записывающее от первого лица все, что видит человек, технологию, способную оцифровать человеческое сознание, чаты с умершими людьми, клонирование и другие чудеса научной фантастики. Однако чем больше времени проходит, тем больше становится понятно, что технологии из «Черного зеркала» постепенно начинают появляться в реальности, а будущее, далеко не всегда светлое, уже наступает.
«Очень странные дела».
Сюжет «Очень странных дел» разворачивается в маленьком городке Хоукинс в США в 1980-х годах. Рядом с ним расположена Национальная лаборатория, которая якобы проводит исследования для Министерства энергетики, но на самом деле тайно занимается экспериментами в области паранормальных явлений. Во время одного из них открывается портал в альтернативное измерение, называемое «Изнанкой». Из-за этого пропадает местный подросток. Его родные, друзья и городской шериф решают провести расследование, но им придется столкнуться с потусторонними силами.
Одним из достоинств сериала является то, что он не просто стилизован под 1980-е годы, но и содержит множество отсылок на поп-культуру тех времен. К тому же в ходе сюжета зрителям вместе с главными героями приходится разгадывать множество загадок, параллельно наблюдая за историей взросления персонажей.
«Секретные материалы».
Старые-добрые «Секретные материалы». Сериал о двух агентах особого отдела ФБР, занимающихся расследованием необъяснимых явлений. Фокс Малдер — убежденный сторонник существования инопланетян и теорий заговора, а его напарница Дана Скалли — скептик, ищущий логическое объяснение каждому паранормальному феномену. Их объединяет общая цель — раскрыть истину. Вместе им приходится сталкиваться со множеством необычных явлений, проходить через трудности и уметь работать в одной команде, несмотря на разные взгляды.
«Секретные материалы» стоит посмотреть как минимум из-за удачного баланса между темами и жанрами. Здесь переплетаются научная фантастика, ужасы и детектив. К тому же актеры Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны великолепно исполняют роли напарников, по-разному смотрящих на мир, но поддерживающих друг друга в трудные моменты.
«Разделение».
«Разделение» — это относительно новый проект, первый сезон которого вышел в 2022 году. В мире сериала существует могущественная корпорация Lumon, на которую работает главный герой Марк. Он добровольно прошел процедуру «разделения», благодаря которой воспоминания о работе отделяются от остальной памяти человека, из-за чего в офисе и вне его существуют две разные личности, и обе не знают ничего друг друге — «интра» и «экстра».
«Интра» никогда не покидает стен компании, не знает, чем занимается ее «экстра» и как выглядит внешний мир. «Экстра» же ничего не знает о своей работе и о том, что происходит в стенах корпорации. В какой-то момент Марк получает загадочную инструкцию, побуждающую его раскрыть тайны компании, к тому же в отделе появляется новая сотрудница Хелли, рабочая версия которой не желает всю свою жизнь провести в офисе.
Проект через научную фантастику, антиутопию и абсурд критикует корпоративную культуру, предлагая новый взгляд на этические проблемы. Руководство компании Lumon в сериале возведено чуть ли не в религиозный культ, а за всеми сотрудниками ведется пристальное наблюдение. Визуальный язык, актерская игра и интригующий сюжет также можно отнести к достоинствам сериала, который достиг небывалых успехов среди зрителей.
«Пространство».
Сюжет «Пространства» разворачивается в XXIII веке. Человечество колонизировало Солнечную систему. Земля, Марс и Пояс астероидов находятся на грани войны. На этом фоне опытный детектив и капитан космического звездолета объединяются, чтобы расследовать дело о пропавшей женщине. Расследование приводит к раскрытию самого масштабного заговора в истории человечества.
В сериале множество качественно проработанных персонажей, которые постоянно перемещаются по не менее проработанному миру. Здесь есть и экшен, и политические интриги, и драма. К тому же в проекте отлично подобраны декорации и визуальные эффекты.
«Сотня».
По сюжету в сериале «Сотня» на Земле произошла ядерная война, уничтожившая все живое. Выжили лишь обитатели 12 орбитальных космических станций, которые решили объединить их в одну станцию под названием «Ковчег». Спустя 97 лет на корабле живут четыре тысячи человек, однако их ресурсы на исходе. В отчаянии власти решают отправить сотню подростков-преступников на Землю, чтобы узнать, пригодна ли она для обитания. Выясняется, что на планете действительно можно жить, однако опасности там поджидают на каждому шагу. К тому же идея отправить малолетних преступников на такую важную миссию — рискованное решение.
В начале сериала в сюжете много времени уделяется взаимоотношениям подростков между собой. Там есть место и любви, и дружбе, а также соперничеству и предательству. Но с каждой серией фантастики и аномалий становится все больше, поэтому к концу сериала зритель с интересом будет распутывать загадки этого мира. К тому же в сериале поднимается множество этических и философских вопросов, которые актуальны и для наших реалий.
«Мир Дикого Запада».
«Мир Дикого Запада» рассказывает о футуристичной реальности, в которой существует парк развлечений, стилизованный под Дикий Запад. Его населяют роботы, которые внешне никак неотличимы от людей. Они живут в повторяющемся цикле событий, не осознавая этого. Гости парка могут отправляться вместе с ними в приключения или же творить любую жестокость. Однако система дает сбой, и у некоторых роботов появляются признаки самосознания, из-за чего они начинают выходить из-под контроля.
Сериал умело смешивает научную фантастику с вестерном, добавляя к этому сложно закрученный сюжет. Здесь сочетается эстетика ретро и футуристичные технологии, а на протяжении всего сериала поднимаются важные философские вопросы о свободе воли.
Кроме научной фантастики в мире сериалов популярностью также пользуется жанр мыльной оперы. Одним из самых известных проектов когда-то была «Санта-Барбара». Как сложились судьбы звезд сериала — в материале «ВМ».