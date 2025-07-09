Путешествия во времени, технологии будущего и монстры: семь научно-фантастических сериалов

По сюжету в сериале «Сотня» на Земле произошла ядерная война, уничтожившая все живое. Выжили лишь обитатели 12 орбитальных космических станций, которые решили объединить их в одну станцию под названием «Ковчег». Спустя 97 лет на корабле живут четыре тысячи человек, однако их ресурсы на исходе. В отчаянии власти решают отправить сотню подростков-преступников на Землю, чтобы узнать, пригодна ли она для обитания. Выясняется, что на планете действительно можно жить, однако опасности там поджидают на каждому шагу. К тому же идея отправить малолетних преступников на такую важную миссию — рискованное решение.