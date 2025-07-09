The Variety: Юра Борисов сыграет в фильме про основателей компании OpenAI

Российский актер Юра Борисов сыграет одну из ролей в фильме про основателей американской компании OpenAI, разработавшей чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, он официально включен в актерский состав ленты итальянского режиссера Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный»), пишет журнал The Variety.
Сообщается, что фильм задуман как комедийная драма, действия которой происходят в мире искусственного интеллекта. Сценарий к кинопроекту напишет Саймон Рич, который известен по проектам «Головоломка» (Inside Out, 2015) и «Чудотворцы» (Miracle Workers, 2019−2023).
Ранее сообщалось, что в картине расскажут о событиях, с которыми OpenAI столкнулась в 2023 году, когда из-за разногласий с советом директоров компании ее гендиректора Сэма Альтмана отправили в отставку и вернули уже через несколько дней.
Журналисты сообщали, что съемки фильма могут начаться летом 2025 года. Они будут проходить в Италии и городе Сан-Франциско (американский штат Калифорния).
Напомним, Юра Борисов стал первым российским актёром, который получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Анора».