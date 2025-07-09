Протоиерей Андрей Ткачев назвал российских женщин «дохлыми и трусливыми»

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала о снижении числа женщин репродуктивного возраста в России: с 39 миллионов в прошлом до 34 миллионов сейчас, с прогнозом падения до 27 миллионов к 2046 году. Она также отмечала изменения в предпочтениях россиян по числу детей в семье и необходимость пересмотра критериев поддержки семей для улучшения демографической ситуации.