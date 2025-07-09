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Протоиерей Андрей Ткачев назвал российских женщин «дохлыми и трусливыми»

Женщины перестали хотеть рожать детей. Об этом заявил представитель РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев.

В РПЦ заявили, что женщины не хотят рожать.

Женщины перестали хотеть рожать детей. Об этом заявил представитель РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев.

«Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные. И не хотят рожать», — заявил Ткачев. Соответствующее видео опубликовано в его официальной группе во «ВКонтакте».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала о снижении числа женщин репродуктивного возраста в России: с 39 миллионов в прошлом до 34 миллионов сейчас, с прогнозом падения до 27 миллионов к 2046 году. Она также отмечала изменения в предпочтениях россиян по числу детей в семье и необходимость пересмотра критериев поддержки семей для улучшения демографической ситуации.

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