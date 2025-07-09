Врач Чернышова рассказала, кому опасно купаться в море с водорослями

По словам медика, в морских растениях при высокой температуре и повышенной влажности воздуха могут размножаться опасные бактерии. Она объяснила, что из-за них человек может заразиться рядом инфекций, в том числе ротавирусами, кишечной палочкой и даже гепатитом. При этом врач добавила, что хотя вероятность инфицирования таким путем мала, необходимо стараться держаться от водорослей подальше.