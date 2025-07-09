Врач Чернышова рассказала, кому опасно купаться в море с водорослями

Склонным к острым аллергическим реакциям людям опасно купаться в море с большим количеством водорослей. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова.
По словам медика, в морских растениях при высокой температуре и повышенной влажности воздуха могут размножаться опасные бактерии. Она объяснила, что из-за них человек может заразиться рядом инфекций, в том числе ротавирусами, кишечной палочкой и даже гепатитом. При этом врач добавила, что хотя вероятность инфицирования таким путем мала, необходимо стараться держаться от водорослей подальше.
— Главное — не контактировать с такими водорослями: брать в руки, прикладывать к себе и намазывать на кожу, — передает слова Чернышовой Москва 24.
Открытые водоемы — источник удовольствия и опасности, поскольку при нахождении в них всегда сохраняется риск заражения инфекциями, паразитами и кожными заболеваниями. Одной из таких проблем является церкариоз («зуд купальщика»). Терапевт Марат Фаррахов объяснил, чем опасно купание в природной воде и как защититься от его вредных последствий.
Тем временем врачи-урологи зафиксировали резкий рост числа пациентов с циститом, пиелонефритом и другими урологическими заболеваниями в разгар летнего сезона. Одной из причин этого явления является распространенная привычка справлять нужду прямо в водоемах во время купания.