Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Чернышова рассказала, кому опасно купаться в море с водорослями

Склонным к острым аллергическим реакциям людям опасно купаться в море с большим количеством водорослей. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Склонным к острым аллергическим реакциям людям опасно купаться в море с большим количеством водорослей. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова.

По словам медика, в морских растениях при высокой температуре и повышенной влажности воздуха могут размножаться опасные бактерии. Она объяснила, что из-за них человек может заразиться рядом инфекций, в том числе ротавирусами, кишечной палочкой и даже гепатитом. При этом врач добавила, что хотя вероятность инфицирования таким путем мала, необходимо стараться держаться от водорослей подальше.

— Главное — не контактировать с такими водорослями: брать в руки, прикладывать к себе и намазывать на кожу, — передает слова Чернышовой Москва 24.

Открытые водоемы — источник удовольствия и опасности, поскольку при нахождении в них всегда сохраняется риск заражения инфекциями, паразитами и кожными заболеваниями. Одной из таких проблем является церкариоз («зуд купальщика»). Терапевт Марат Фаррахов объяснил, чем опасно купание в природной воде и как защититься от его вредных последствий.

Тем временем врачи-урологи зафиксировали резкий рост числа пациентов с циститом, пиелонефритом и другими урологическими заболеваниями в разгар летнего сезона. Одной из причин этого явления является распространенная привычка справлять нужду прямо в водоемах во время купания.