Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Ибрагимова депортируют из РФ.
Возглавляющего региональную национально-культурную автономию азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова депортируют с территории Российской Федерации. Об этом рассказал источник в диаспоре.
«К сожалению, Эльшан Ибрагимов и вправду вынужден сегодня покинуть территорию России. Сейчас он находится в аэропорту, откуда ближайшим рейсом отправится в Баку», — сказал собеседник в разговоре с агентством РБК. Причины депортации пока остаются неизвестными.
Ранее стало известно, что Ибрагимов был лишен российского гражданства. Ибрагимов сообщил, что не осведомлен о мотивах принятого в отношении него решения и выразил намерение прокомментировать ситуацию после прибытия на родину. Согласно предварительной информации, причиной депортации могли стать нарушения миграционного законодательства, пишет «Царьград».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто такой глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов, которого лишили российского гражданства.
Утром 27 июня в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели масштабные задержания уроженцев Азербайджана, являющихся гражданами РФ. Впоследствии под стражу были взяты пятеро братьев Сафаровых, а также Гянджиев, Лалаев и Абасов. Указанные лица подозреваются в причастности к убийству предпринимателя Пашаева, совершенному в 2001 году, покушению на жизнь Фехруза в 2010 году, а также в расправе над их знакомым в 2011 году. Как сообщает СК РФ, один из подозреваемых дал признательные показания и предоставил информацию о деятельности группы.
Однако задержания привели к международному резонансу. МИД Азербайджана обратилось к российским властям с просьбой провести всестороннее расследование произошедшего. В республике были отменены выступления артистов из России, а впоследствии были задержаны граждане РФ. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и ряде других правонарушений. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.