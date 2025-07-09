Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России

Утром 27 июня в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели масштабные задержания уроженцев Азербайджана, являющихся гражданами РФ. Впоследствии под стражу были взяты пятеро братьев Сафаровых, а также Гянджиев, Лалаев и Абасов. Указанные лица подозреваются в причастности к убийству предпринимателя Пашаева, совершенному в 2001 году, покушению на жизнь Фехруза в 2010 году, а также в расправе над их знакомым в 2011 году. Как сообщает СК РФ, один из подозреваемых дал признательные показания и предоставил информацию о деятельности группы.