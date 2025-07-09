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Российского актера утвердили на роль в фильме об OpenAI

Российский актер Юра Борисов, как сообщает журнал Variety, официально выбран на роль в фильме Луки Гуаданьино об американской компании-разработчике искусственного интеллекта OpenAI.

Российский актер Юра Борисов, как сообщает журнал Variety, официально выбран на роль в фильме Луки Гуаданьино об американской компании-разработчике искусственного интеллекта OpenAI.

Фильм итальянского режиссера описывается как «комедийная драма, действие которой разворачивается в мире ИИ».

Ранее издание Hollywood Reporter сообщало: съемки могут начаться этим летом, по предварительным данным, в городе Сан-Франциско, а также в Италии.

Фильм посвящен периоду в компании OpenAI, когда гендиректор Сэм Альтман в 2023 году был уволен и вновь принят на работу в считанные дни. Борисову, по данным Hollywood Reporter, предложена роль сооснователя компании Ильи Суцкевера. Роль Сэма Альтмана сыграет Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука.