Правоохранители задержали водителя, скрывшегося с места ДТП на трассе М-4 «Дон»

Известно, что водитель «Лады Калины», снесший металлическое ограждение, попытался скрыться, но был оперативно вычислен и задержан. Камеры фиксации помогли установить личность нарушителя. При задержании водитель находился в состоянии опьянения. Мужчина снова попытался скрыться на такси, но правоохранители его задержали. Выяснилось, что дончанин ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за пьяную езду.