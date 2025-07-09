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Правоохранители задержали водителя, скрывшегося с места ДТП на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области полиция задержала водителя, который скрылся с места аварии на трассе М-4 «Дон».

Источник: Комсомольская правда

Водитель, скрывшийся с места ДТП на трассе М-4 «Дон», установлен и задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области 9 июля.

Известно, что водитель «Лады Калины», снесший металлическое ограждение, попытался скрыться, но был оперативно вычислен и задержан. Камеры фиксации помогли установить личность нарушителя. При задержании водитель находился в состоянии опьянения. Мужчина снова попытался скрыться на такси, но правоохранители его задержали. Выяснилось, что дончанин ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за пьяную езду.

Нарушителю «светит» четыре административных протокола, а именно отказ от освидетельствования, оставление места ДТП, повреждение МБО, отсутствие ОСАГО. Также в отношении него возбудили дело за оскорбление сотрудников полиции. Материалы уже переданы в Следственный комитет.

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