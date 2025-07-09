Стали известны подробности о гибели Быка из банды Цапков в зоне СВО

Стали известны подробности о гибели в зоне СВО на Украине помилованного члена кущевской банды «Цапки» Андрея Быкова (Бык). Об этом пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, его родственники и близкие в станице Кущевской заняты организацией похорон. Тело доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону.
Родные узнали о гибели Быка только на днях, но на связь с ними он перестал выходить еще в апреле.
Быков пропал без вести во время штурмовой операции, сообщили родственникам позже.
На фронт он отправился в сентябре 2023 года, заключив годовой контракт с Минобороны. Уже через два месяца после начала службы он был тяжело ранен и попал в госпиталь.
Будучи в зоне СВО, Быков поддерживал общение с детьми и бывшей женой, а также с матерью погибшего главаря банды Надеждой Цапок.
Напомним, в 2013 году суд приговорил Быкова к 20 годам лишения свободы. В Кущевской он участвовал в нападении на семью фермера Аметова, но, по версии следствия, лично не убивал никого.