Эффективность продаж и партнерство. Тонкости работы маркетплейсов обсудили в МАРТ

Как уточнили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, по данным на начало 2025 года, в Торговом реестре зарегистрировано более 19,5 тыс. субъектов хозяйствования, осуществляющих интернет-торговлю. Свыше 10 тыс. из них — юрлица, более 9,4 тыс. — ИП. В сравнении с началом 2021-го прирост составил 23%.-0-