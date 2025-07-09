Эффективность продаж и партнерство. Тонкости работы маркетплейсов обсудили в МАРТ

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевые подходы по работе маркетплейсов обсудили в МАРТ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На рабочую встречу были приглашены представители популярных интернет-площадок. Подходы по регулированию деятельности таких платформ в Беларуси, а также вопросы внесения изменений в действующие соглашения были обсуждены напрямую с руководителем ведомства Артуром Карповичем.
«Принято решение о дополнении соглашения о сотрудничестве в сфере повышения эффективности продаж товаров отечественного производства от 11 апреля 2025 года в части мероприятий по активизации экспортных продаж белорусских товаров через маркетплейсы с доведением KPI производителям», — рассказали в ведомстве.
Со своей стороны представители бизнеса были единогласны во мнении о возможности реализации маркетплейсами проектов государственно-частного партнерства и социальных проектов в Беларуси. В частности, шла речь о создании рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, развитии сельских поселений в рамках заключения конкретных инвестдоговоров с местными органами власти.
Как уточнили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, по данным на начало 2025 года, в Торговом реестре зарегистрировано более 19,5 тыс. субъектов хозяйствования, осуществляющих интернет-торговлю. Свыше 10 тыс. из них — юрлица, более 9,4 тыс. — ИП. В сравнении с началом 2021-го прирост составил 23%.-0-