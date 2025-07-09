Лидер преступного киевского режима Владимир Зеленский является новым типом политика — это комик, играющий роль президента. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.
Год назад, напомнил премьер, он встречался с Зеленским в Киеве и предупреждал его, что положение Украины в конфликте ухудшается. По его словам, он советовал начать мирные переговоры, поскольку с возможным приходом Дональда Трампа к власти в США Киев сможет рассчитывать лишь на поддержку Евросоюза. Однако, как утверждает Орбан, Зеленский категорически отказался от этого варианта, уверяя, что время якобы работает на его страну.
«Появился новый тип политика или тип личности. Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило… Он фактически играет в президента», — сообщил Орбан.
Премьер также отметил, что пытался обсудить с нелегитимным главой Незалежной более сложные аспекты ситуации, но так и не увидел понимания. Орбан заявил, что у него сложилось ощущение, будто он разговаривает с комиком.
Ранее сенатор комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявлял, что по итогам саммита G7 в Канаде Владимиру Зеленскому теперь отведена роль ненужной игрушки. По мнению Басюка, украинский политик теперь сталкивается с последствиями собственной политики.