«Играет в президента»: Орбан придумал новое прозвище для Зеленского

Год назад, напомнил премьер, он встречался с Зеленским в Киеве и предупреждал его, что положение Украины в конфликте ухудшается. По его словам, он советовал начать мирные переговоры, поскольку с возможным приходом Дональда Трампа к власти в США Киев сможет рассчитывать лишь на поддержку Евросоюза. Однако, как утверждает Орбан, Зеленский категорически отказался от этого варианта, уверяя, что время якобы работает на его страну.