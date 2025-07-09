Суд арестовал основательницу Meduza* Галину Тимченко**

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимченко Галины Викторовны… сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее задержания на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе суда. Ее обвиняют по ч.3 ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности организации признанной нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).