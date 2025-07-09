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Суд заочно арестовал основательницу «Медузы»* Галину Тимченко** на два месяца

О заочном аресте Тимченко** просило следствие.

Черемушкинский районный суд города Москвы заочно арестовал учредителя и издателя проекта «Медуза»* Галины Тимченко**. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимченко Галины** сроком на 02 месяца 00 суток», — говорится в сообщении.

Известно, что о заочном аресте Тимченко** просило следствие.

Мера пресечения вступит в силу с момента экстрадиции Тимченко** на территорию России, либо с момента ее задержания на территории страны.

* включено в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента на территории России.

** включена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.