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Гендиректор соцсети X Яккарино сообщила об уходе в отставку

Генеральный директор социальной сети Х Линда Яккарино в среду, 9 июля, объявила на своей странице об уходе в отставку.

Генеральный директор социальной сети Х Линда Яккарино в среду, 9 июля, объявила на своей странице об уходе в отставку.

Женщина стала первым постоянным гендиректором платформы, которого нанял американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после покупки соцсети в 2022 году. В своей публикации она поблагодарила бизнесмена за доверие в защите свободы слова и преобразовании Х в «приложение, в котором есть все».

Яккарино рассказала, что когда они впервые заговорили с Маском о его видении соцсети, она знала, что это будет «возможность всей жизни выполнить выдающуюся миссию этой компании».

— Я невероятно горжусь командой X — исторический поворот в бизнесе, который мы совершили вместе, был просто замечательным, — написала женщина на своей странице в соцсети.

31 мая американская компания X запустила бета-версию XChat — нового мессенджера, который является прямым аналогом Telegram. В корпорации отметили, что платформа предлагает пользователям сквозное шифрование, возможность обмена файлами, отметки о прочтении, удаление сообщений для всех участников чата, а также режим с исчезающими сообщениями.

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