Гендиректор соцсети X Яккарино сообщила об уходе в отставку

Женщина стала первым постоянным гендиректором платформы, которого нанял американский предприниматель и миллиардер Илон Маск после покупки соцсети в 2022 году. В своей публикации она поблагодарила бизнесмена за доверие в защите свободы слова и преобразовании Х в «приложение, в котором есть все».