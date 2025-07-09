Стали известны подробности гибели на СВО «Быка» из банды Цапков

Быков стал первым фигурантом, осужденным по делу о массовом убийстве 12 человек, совершенном в станице Кущевской в 2010 году. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. По информации правоохранительных органов, во время совершения преступления Быков не участвовал непосредственно в убийствах, однако присутствовал на месте событий. Кроме того, ему инкриминируется причастность к нескольким другим преступлениям, совершенным в 1998, 2006 и 2008 годах. Согласно материалам следствия, Быков занимал одну из ключевых позиций в преступной группировке «цапковских».