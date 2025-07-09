Стали известны подробности гибели на СВО «Быка» из банды Цапков

В составе банды «Цапки» Быков был осужден на 20 лет.
Член нашумевшей осенью 2010 года банды «Цапки» Андрей «Бык» Быков погиб на СВО. В апреле мужчина перестал выходить на связь. О гибели Быкова родные узнали лишь на днях. Сообщается, что его тело было доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
«В апреле текущего года Андрей Быков, находившийся в зоне СВО, перестал выходить на связь, затем близким Быка стало известно о том, что он пропал без вести во время одной из штурмовых операций. В начале текущей недели родным сообщили о том, что военнослужащий погиб. Его тело доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону», — говорится в материале «Коммерсант».
В станице Кущевской семья и близкие Андрея Быкова обсуждают, где будет проходить его захоронение. Осужденный участник преступной группировки поддерживал связь со своими детьми, экс-супругой, а также с Надеждой Цапок, которую считал своей приемной матерью.
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Быков подписал контракт с Минобороны сроком на один год и отправился на фронт в сентябре 2023 года. Спустя всего два месяца после начала службы он получил серьезное ранение ноги и был госпитализирован в Донецке.
Быков стал первым фигурантом, осужденным по делу о массовом убийстве 12 человек, совершенном в станице Кущевской в 2010 году. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. По информации правоохранительных органов, во время совершения преступления Быков не участвовал непосредственно в убийствах, однако присутствовал на месте событий. Кроме того, ему инкриминируется причастность к нескольким другим преступлениям, совершенным в 1998, 2006 и 2008 годах. Согласно материалам следствия, Быков занимал одну из ключевых позиций в преступной группировке «цапковских».