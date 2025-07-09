Актёр Бесчастный пришёл на премьеру после развода: был весел

Звезда фильмов и сериалов «Опасная близость», «Открытый брак», «Адаптация» и др. Артур Бесчастный появился на премьере сериала в центре Москвы. И, как выяснилось, это был первый выход артиста в свет после развода со своей женой Надеждой. Они были в браке несколько лет, их дочери исполнилось уже четыре года. По словам Артура, были попытки сохранить этот брак, но не вышло. На кинопремьере Бесчастный не показывал, что переживает из-за изменений в личной жизни. Зато был весел, делал селфи и фото на память. Смотрите видео.