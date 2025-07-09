The Guardian: Наемники ЧВК «Вагнер» планировали похитить Чичваркина* в Лондоне

В Великобритании пятерых англичан признали виновными в намеренном поджоге склада с гуманитарными грузами и оборудованием Starlink, которые готовили к отправке на Украину. Следствие утверждает, что эти люди якобы действовали по заказу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Причем группа планировала целую серию нападений на объекты, принадлежащие бизнесмену Евгению Чичваркину*, а затем и похищение самого предпринимателя. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на материалы суда.
Поджог, за который судили группировку, произошел в восточной части Лондона. Трое непосредственных исполнителей — 23-летние Нии Менса и Джейким Роуз, а также 20-летний Угниос Асмена — попали на камеры наблюдения. Менса транслировал преступление в прямом эфире через смартфон, а Роуз оставил на месте нож со следами ДНК. Координаторами выступили 20-летний Дилан Эрл и 23-летний Джейк Ривз.
В суде Эрл утверждал, что задание ему пришло через бота Privet Bot в Telegram, который связан с ЧВК. Причем сам поджог был пробным заданием. В последствии исполнителям якобы нужно было напасть на ресторан и винный магазин Чичваркина*. При обыске у Эрла были изъяты российский флаг, 20 тысяч фунтов наличными и крупная партия наркотических веществ, говорится в материале.
В конце мая в Узбекистане суд приговорил 50-летнего мужчину к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за участие в специальной военной операции на Украине в рядах ЧВК «Вагнер». Мужчина приехал в Россию в 2022 году на заработки, однако позже вступил в ряды «Вагнера», где прошел военную подготовку и ушел служить на СВО.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.