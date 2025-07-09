Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: Наемники ЧВК «Вагнер» планировали похитить Чичваркина* в Лондоне

В Великобритании пятерых англичан признали виновными в намеренном поджоге склада с гуманитарными грузами и оборудованием Starlink, которые готовили к отправке на Украину. Следствие утверждает, что эти люди якобы действовали по заказу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Причем группа планировала целую серию нападений на объекты, принадлежащие бизнесмену Евгению Чичваркину*, а затем и похищение самого предпринимателя. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на материалы суда.

В Великобритании пятерых англичан признали виновными в намеренном поджоге склада с гуманитарными грузами и оборудованием Starlink, которые готовили к отправке на Украину. Следствие утверждает, что эти люди якобы действовали по заказу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Причем группа планировала целую серию нападений на объекты, принадлежащие бизнесмену Евгению Чичваркину*, а затем и похищение самого предпринимателя. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на материалы суда.

Поджог, за который судили группировку, произошел в восточной части Лондона. Трое непосредственных исполнителей — 23-летние Нии Менса и Джейким Роуз, а также 20-летний Угниос Асмена — попали на камеры наблюдения. Менса транслировал преступление в прямом эфире через смартфон, а Роуз оставил на месте нож со следами ДНК. Координаторами выступили 20-летний Дилан Эрл и 23-летний Джейк Ривз.

В суде Эрл утверждал, что задание ему пришло через бота Privet Bot в Telegram, который связан с ЧВК. Причем сам поджог был пробным заданием. В последствии исполнителям якобы нужно было напасть на ресторан и винный магазин Чичваркина*. При обыске у Эрла были изъяты российский флаг, 20 тысяч фунтов наличными и крупная партия наркотических веществ, говорится в материале.

В конце мая в Узбекистане суд приговорил 50-летнего мужчину к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за участие в специальной военной операции на Украине в рядах ЧВК «Вагнер». Мужчина приехал в Россию в 2022 году на заработки, однако позже вступил в ряды «Вагнера», где прошел военную подготовку и ушел служить на СВО.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.