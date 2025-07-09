The Guardian: Наемники ЧВК «Вагнер» планировали похитить Чичваркина* в Лондоне

В Великобритании пятерых англичан признали виновными в намеренном поджоге склада с гуманитарными грузами и оборудованием Starlink, которые готовили к отправке на Украину. Следствие утверждает, что эти люди якобы действовали по заказу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Причем группа планировала целую серию нападений на объекты, принадлежащие бизнесмену Евгению Чичваркину*, а затем и похищение самого предпринимателя. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на материалы суда.