Трудоустройство подростков. Минтруда подготовило памятку о том, что нужно знать

В ней говорится о том, что работу можно начинать с 14 лет, однако трудовой договор может быть заключен только для выполнения легкого труда, который не вредит здоровью и не мешает учебе. Обязательно требуется письменное согласие одного из родителей, усыновителя или попечителя. С 16 лет согласие уже не нужно.