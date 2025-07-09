Масштабный сбой произошел в работе Telegram в России

Согласно инфографикам, резкий рост числа жалоб произошел примерно в 20:00 по московскому времени. Количество обращений в пике превысило 1350. Причем до этого о проблемах сообщали в среднем около 30 человек за полчаса. О причинах нестабильной работы мессенджера не сообщается.