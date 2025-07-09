Масштабный сбой произошел в работе Telegram в России

Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе мессенджера Telegram на территории страны. Об этом в среду, 9 июля, говорят данные сервиса Downdetector.
Согласно инфографикам, резкий рост числа жалоб произошел примерно в 20:00 по московскому времени. Количество обращений в пике превысило 1350. Причем до этого о проблемах сообщали в среднем около 30 человек за полчаса. О причинах нестабильной работы мессенджера не сообщается.
В тот же день стало известно, что Таганский районный суд обязал выплатить Telegram семь миллионов рублей за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети.
Вечером прошлого дня в работе мессенджера в Москве также произошел сбой. По данным сайта Downdetecor, столичные пользователи пожаловались на трудности с загрузкой приложения, а также на проблемы с получением сообщений.
7 июля Telegram также сбоил. Наибольшее число обращений поступало от жителей Москвы и Московской области.
В работе мессенджеров Telegram и Whatsapp* на территории России фиксировались сбои и 5 июля. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Самые распространенные из них касаются загрузки мультимедиаконтента и самих приложений в целом.
Незадолго до этого сбой произошел в работе оператора связи и интернета МТС. Его клиенты жаловались на проблемы со связью и с доступом к Сети. Жалобы также поступали из Москвы и Московской области.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.