В Минпросвещения рассказали о старте «единых контрольных» в школе

С 1 сентября 2025 года, по сообщению Минпросвещения РФ, в школах вводятся новые нормы выполнения контрольных и практических работ. Это следующий шаг в унификации образования. С этой же даты заработает единое расписание, в течение года появятся единые учебники отечественной истории за 5−9-й классы. Каких еще новшеств ждать от начала учебного года, разбирался «МК».
Говоря о «единых контрольных», в ведомстве подразумевают прежде всего их продолжительность. Контрольные работы должны укладываться в хронометраж одного или двух уроков, 45 или 90 минут. Общее время, выделенное на «контроши», не должно превышать 10% от совокупности часов на предмет. «Подчеркиваю, средства обучения используются в соответствии с санитарными нормами», — говорит первый зам министра просвещения РФ Александр Бугаев. И добавляет: «Недопустим абсолютно переход на электронные учебники».
Так что учебники в школах остаются бумажными. И тоже будут едиными: линейки госучебников еще находятся в стадии разработки. Первой унифицируют историю — обязательный предмет ЕГЭ спустя 3−4 года. Учебники за 10−11-й класс уже вышли и появились в школе, очередь — за линейками для 5−9-х классов (все книги под редакцией Владимира Мединского). Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко сообщал, что единые учебники по всем предметам в школах появятся в 2026 году.
Единая учебная программа и единое расписание — самые изменения в школьном образовании, они начнут действовать уже с 1 сентября. Намедни Сергей Кравцов еще раз разъяснил, что такое единое расписание. Это не какой-то шаблон, образец с перечнем уроков, «одинаковый к исполнению» для всех школ, — такое и невозможно. Это ряд утвержденных норм и критериев в составлении расписания. Они опираются на единые федеральные программы в образовании и принципы календарно-поурочного планирования. Которые, в свою очередь, определены СанПиНами и биоритмами у детей.
«Мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа, в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента сама (его) устанавливает», — говорит министр просвещения.
С чем еще будут иметь дело школьники, их родители и учителя, начиная с 1 сентября? Фиксированное число контрольных — только 4 вида проверок, включая ВПР (впрочем, это правило ввели уже в 2024 году). Снижение объемов «домашки»: и в части количества задаваемого материала относительно всего объема программы, так по времени «сидения» над ним. Время на выполнение ДЗ, включая электронные задания, должно соответствовать нормам, разработанным в профильном НИИ изучения образования.. На обычное ДЗ в 5 классе предписано тратить 2 часа (30 минут на электронное). В 10-м классе те же нормативы составляют 3,5 часа и 35 минут «в гаджете». «Домашку» на выходные и праздники задавать не рекомендуется.
Также в 7 регионах России: Новгородская, Ленинградская, Тульская и Ярославская области, Чечня, Мордовия, ЛНР, всего в 84 школах, 1 сентября запустят пилотный проект по возвращению дисциплинарной оценки «за поведение».
По-новому, то есть по сокращенной программе, будут преподавать обществознание. А историю по увеличенной, по количеству часов и уроков в неделю, но только для 5−7-х классов. У самых старших школьников 8−11-х классов структура преподавания этой дисциплины остается прежней.
Реакция на все эти новшества в обществе выглядит неоднородной. Даже родители разделились: кто-то считает, что регламент «урезонит» некоторых учителей, которые норовят задать на каникулы, праздники «штук 50 задач, километры текста». Другие возражают: мол, по-другому не научишь, программа сложная.
Часть экспертно-педагогического сообщества приветствуют унификацию в образовании. Аргументы такие: порядка будет больше, нагрузка на детей станет дозированной, единство программ облегчает переход из школы в школу. Но недоумение среди учительской братии присутствует. Как при «всеобщем единстве» осуществлять совместительство предметов, отработать повышенную ставку. Как «усреднить» учеников, среди которых есть дети сильные и слабые, есть и дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).
Кроме того, образование в школе почти всюду дифференцированно: начиная с 5−7-го класса, начинается углубленное изучение разных предметов. Старшая школа — уже сплошь «предпроф». Да и спецшкол много: спортивных, физико-математических, кадетских, «языковых», творческих и прочих. В Москве, например, всего около 1550 школ, и примерно 150 — специализированные. Конечно, реформировать и нормировать школьное образование нужно, но постепенно и в сочетании с реальностью.