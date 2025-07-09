В Минпросвещения рассказали о старте «единых контрольных» в школе

С чем еще будут иметь дело школьники, их родители и учителя, начиная с 1 сентября? Фиксированное число контрольных — только 4 вида проверок, включая ВПР (впрочем, это правило ввели уже в 2024 году). Снижение объемов «домашки»: и в части количества задаваемого материала относительно всего объема программы, так по времени «сидения» над ним. Время на выполнение ДЗ, включая электронные задания, должно соответствовать нормам, разработанным в профильном НИИ изучения образования.. На обычное ДЗ в 5 классе предписано тратить 2 часа (30 минут на электронное). В 10-м классе те же нормативы составляют 3,5 часа и 35 минут «в гаджете». «Домашку» на выходные и праздники задавать не рекомендуется.