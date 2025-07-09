Monde: Переводчицу ЕК лишили аккредитации из-за записи переговоров Зеленского

Французская газета Monde без официального подтверждения утверждает, что родители переводчицы — якобы россияне, хотя сама она долгое время проживала на Украине, в том числе работала на мероприятиях в НАТО, Еврокомиссии и французских министерствах. При этом украинские посольства отказывают ей в работе на встречах, где присутствует Зеленский. Официальных заявлений о причинах аннулирования аккредитации переводчицы при этом нет.