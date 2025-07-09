У переводчицы, которая работала в Европейской комиссии, аннулировали аккредитацию. Как пишет французская газета Monde, ее подозревают в якобы шпионаже, так как она записывала переговоры с участием нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.
Дело в том, что девушка присутствовала на встрече лидеров ЕС, которая проходила в Брюсселе 19 декабря 2024 года. Чешские переводчики рассказывают, что обратили внимание на то, как она активно записывала содержание беседы политиков. В тот момент девушка была ответственной за перевод с украинского языка.
Так как мероприятие было закрытым, переводчикам запрещается делать какие-либо записи. Тогда службе безопасности было доложено о произошедшем. Началось расследование.
«Записи были конфискованы. После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы», — заявили представители ЕК.
Французская газета Monde без официального подтверждения утверждает, что родители переводчицы — якобы россияне, хотя сама она долгое время проживала на Украине, в том числе работала на мероприятиях в НАТО, Еврокомиссии и французских министерствах. При этом украинские посольства отказывают ей в работе на встречах, где присутствует Зеленский. Официальных заявлений о причинах аннулирования аккредитации переводчицы при этом нет.
Как KP.RU писал ранее, Зеленский обвинил разведку Венгрии в якобы сборе информации о военной инфраструктуре ВСУ. По утверждениям нелегитимного главаря Украины, особое внимание венгерская сторона уделяла району украинско-венгерской границы.