«Заложил основы отношений в сфере культуры». Правнучка Якуба Коласа об узбекском периоде жизни поэта и съемках фильма

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальную ленту киностудии «Беларусьфильм» «Ташкентская торба» о жизни Якуба Коласа в годы Великой Отечественной войны показали в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа, передает корреспондент БЕЛТА.
Посол Узбекистана: Якуб Колас писал о нашей стране, что для нас большая честь.
«Ташкентская торба» — это уникальная документальная кинолента, которая снята «Беларусьфильмом» совместно с Узбекистаном. В ней рассказывается о ташкентском периоде жизни и творчества Якуба Коласа. По задумке режиссера фильма, проходим теми путями и дорогами, которыми во время Великой Отечественной войны ходил Колас", — рассказала главный хранитель фондов музея правнучка Якуба Коласа Василина Мицкевич.
«Мне было очень приятно побывать в Узбекистане, встретиться с людьми, для которых Колас был дорогим и которые были дорогими для него. Я увидела Марину Бородину — автора бюста Якуба Коласа, который установили в Ташкенте в 2018 году. Это первый памятник Коласу за пределами нашей страны, что для нас очень почетно. Также встретилась с членами Союза писателей Узбекистана, которые переводят произведения Коласа на узбекский язык и посвящают ему стихотворения», — добавила Василина Мицкевич.
По ее мнению, для узбеков Якуб Колас близкий и дорогой поэт, ведь Узбекистан согрел Якуба Коласа теплом дружелюбных сердец во время Великой Отечественной войны. «Два с половиной года белорусский песняр жил и работал в Ташкенте. У него служились дружеские отношения со многими узбекскими писателями. Можно сказать, что Якуб Колас заложил основы тех отношений в сфере культуры, которые сейчас складываются между нашими странами», — добавила она.
По словам Василины Мицкевич, для нее знаковой стала встреча с дочкой поэта Гафура Гуляма. Она рассказала много интересных фактов про жизнь ее семьи и отца, который был хорошо знаком с Якубом Коласом. Побывав в Узбекистане, Василина Мицкевич поняла, почему Коласу так нравились эти места, ведь они удивили ее своей красотой.
Во время мероприятия гости музея смогли увидеть много интересных материалов. Среди них те вещи, которые Якуб Колас привез с собой из Узбекистана, книги, которые вышли в Ташкенте во время Великой Отечественной войны. Также гости услышали стихотворения, которые Колас посвятил Узбекистану и Ташкенту в частности.
«Мы надеемся, что всем понравится новая кинолента “Беларусьфильма”, через которую зрители смогут узнать много нового о жизни и творчестве Якуба Коласа во время Великой Отечественной войны. И верим, что для зрителей Узбекистан станет таким же близким и дорогим, как для сотрудников музея», — подытожила правнучка Якуба Коласа. −0-