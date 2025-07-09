«Заложил основы отношений в сфере культуры». Правнучка Якуба Коласа об узбекском периоде жизни поэта и съемках фильма

«Мне было очень приятно побывать в Узбекистане, встретиться с людьми, для которых Колас был дорогим и которые были дорогими для него. Я увидела Марину Бородину — автора бюста Якуба Коласа, который установили в Ташкенте в 2018 году. Это первый памятник Коласу за пределами нашей страны, что для нас очень почетно. Также встретилась с членами Союза писателей Узбекистана, которые переводят произведения Коласа на узбекский язык и посвящают ему стихотворения», — добавила Василина Мицкевич.