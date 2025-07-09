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Трамп объяснил, почему не торопится с передачей Украине батареи Patriot

США рассмотрят запрос Украины на поставку дополнительного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, но он является весьма дорогостоящей военной техникой. Об этом в среду, 9 июля, заявил американский лидер Дональд Трамп.

США рассмотрят запрос Украины на поставку дополнительного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, но он является весьма дорогостоящей военной техникой. Об этом в среду, 9 июля, заявил американский лидер Дональд Трамп.

— Они (власти Киева — прим. «ВМ») попросили это. Они (ЗРК Patriot — прим. «ВМ») действительно очень редкие, потому что много (таких — прим. «ВМ») систем было (уже ранее — прим. «ВМ») отправлено на Украину. Нам придется рассмотреть это. Очень, очень дорогостоящая система, — подчеркнул Трамп во время сессии ответов на вопросы журналистов на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме.

Глава Белого дома добавил, что сожалеет о необходимости тратить значительный объем средств на военную поддержку Украины, назвав текущую ситуацию «очень печальной», передает РИА Новости.

Высокопоставленный украинский офицер заявил, что если США отправят Украине только 10 ракет-перехватчиков Patriot — это будет «просто глупой шуткой», поскольку такого количества вооружений будет недостаточно даже для одного сражения.

8 июля СМИ сообщили о возобновлении поставок вооружений Киеву со стороны Вашингтона, включая ракеты-перехватчики Patriot. Решение о приостановке военной помощи Украине было принято после паузы, связанной с проверкой американских военных резервов.

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