Трамп объяснил, почему не торопится с передачей Украине батареи Patriot

— Они (власти Киева — прим. «ВМ») попросили это. Они (ЗРК Patriot — прим. «ВМ») действительно очень редкие, потому что много (таких — прим. «ВМ») систем было (уже ранее — прим. «ВМ») отправлено на Украину. Нам придется рассмотреть это. Очень, очень дорогостоящая система, — подчеркнул Трамп во время сессии ответов на вопросы журналистов на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме.