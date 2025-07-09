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Звездный городок могут расширить за счет территорий Подмосковья

К городскому округу присоединят земли Щелково и Лосино-Петровского.

Источник: Аргументы и факты

К городскому округу Звездный городок могут присоединить части территорий Московской области, говорится в проекте указа президента РФ, размещенном на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Преобразовать закрытое административно-территориальное образование — городской округ Звездный городок Московской области — путем присоединения части территорий городского округа Щелково Московской области и городского округа Лосино-Петровский Московской области», — указано в проекте документа.

Территорию планируют расширить для обеспечения безопасности работы Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, отмечается в указе.

Ранее Олег Кононенко, российский космонавт-рекордсмен, отметил высокий уровень подготовки российских специалистов к длительным космическим миссиям. В этом аспекте Россия опережает другие страны, заявил он.