Звездный городок могут расширить за счет территорий Подмосковья

К городскому округу Звездный городок могут присоединить части территорий Московской области, говорится в проекте указа президента РФ, размещенном на сайте проектов нормативных правовых актов.
«Преобразовать закрытое административно-территориальное образование — городской округ Звездный городок Московской области — путем присоединения части территорий городского округа Щелково Московской области и городского округа Лосино-Петровский Московской области», — указано в проекте документа.
Территорию планируют расширить для обеспечения безопасности работы Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, отмечается в указе.
Ранее Олег Кононенко, российский космонавт-рекордсмен, отметил высокий уровень подготовки российских специалистов к длительным космическим миссиям. В этом аспекте Россия опережает другие страны, заявил он.