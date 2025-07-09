В парке «Лога» в Ростовской области родился малыш альпака

В парке «Лога» случилось милое пополнение — 9 июня у пары альпак родился очаровательный малыш. Об этом сообщили на официальной странице парка. Как принято в зоопарке, радостную новость объявили лишь спустя месяц.
Новорожденный представляет собой удивительный микс родительских генов. Отец Семен — белоснежный красавец, а мама Маруся — яркая рыжая альпака. Малыш унаследовал белый окрас с милыми бежевыми пятнышками.
Мама с детенышем пока живут отдельно от стада в специальных яслях. Хотя основное питание малыша — материнское молоко, он уже проявляет интерес к взрослой пище. Пол малыша пока держат в секрете.
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