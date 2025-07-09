Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парке «Лога» в Ростовской области родился малыш альпака

У пары альпак в ростовском парке появился малыш.

Источник: Комсомольская правда

В парке «Лога» случилось милое пополнение — 9 июня у пары альпак родился очаровательный малыш. Об этом сообщили на официальной странице парка. Как принято в зоопарке, радостную новость объявили лишь спустя месяц.

Новорожденный представляет собой удивительный микс родительских генов. Отец Семен — белоснежный красавец, а мама Маруся — яркая рыжая альпака. Малыш унаследовал белый окрас с милыми бежевыми пятнышками.

Мама с детенышем пока живут отдельно от стада в специальных яслях. Хотя основное питание малыша — материнское молоко, он уже проявляет интерес к взрослой пище. Пол малыша пока держат в секрете.

Подпишись на нас в Telegram.