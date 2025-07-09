Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел России и специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие указы были опубликованы в среду, 9 июля.

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел России и специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие указы были опубликованы в среду, 9 июля.

— Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе, доступном на официальном сайте опубликования правовых актов.

7 июля Владимир Путин освободил от должности министра транспорта России Романа Старовойта, ранее занимавшего пост губернатора Курской области, и назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Министерства транспорта страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это решение не связано с «утратой доверия» к Старовойту, и отметил, что в этом случае формулировка была бы другой. В тот же день стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцовском городском округе.

3 июня Путин снял с должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова. Его назначили на этот пост в 2020 году.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше