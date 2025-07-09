Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

7 июля Владимир Путин освободил от должности министра транспорта России Романа Старовойта, ранее занимавшего пост губернатора Курской области, и назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Министерства транспорта страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это решение не связано с «утратой доверия» к Старовойту, и отметил, что в этом случае формулировка была бы другой. В тот же день стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцовском городском округе.