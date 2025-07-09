Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел России и специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие указы были опубликованы в среду, 9 июля.
— Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе, доступном на официальном сайте опубликования правовых актов.
7 июля Владимир Путин освободил от должности министра транспорта России Романа Старовойта, ранее занимавшего пост губернатора Курской области, и назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Министерства транспорта страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это решение не связано с «утратой доверия» к Старовойту, и отметил, что в этом случае формулировка была бы другой. В тот же день стало известно, что Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцовском городском округе.
3 июня Путин снял с должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова. Его назначили на этот пост в 2020 году.