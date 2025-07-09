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Наконец-то, идет «похолодание»: В Молдове будет +26 градусов и долгожданные дожди

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 10 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 10 июля. Значит, рассказываем!

Ночью синоптики нам прогнозируют до 22 градусов выше ноля, зато почти всю ночь будет идти сильный дождь с грозами. Утром осадки прекратятся, будет до 20 градусов тепла.

Днем воздух прогреется до +26 градусов, будет облачно. Вечером ожидается до 20 градусов выше ноля.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 9−11 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.

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