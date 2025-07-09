«Обожаю есть и пить»: 85-летний балетмейстер Васильев назвал секреты здоровья

По мнению Васильева, сам он серьезных усилий для долголетия он не прилагает. «Вопросами питания я никогда не занимался, — не скрывает артист. — У кого, конечно, как. Некоторым необходимо придерживаться правильного питания. А я обожаю есть, пить… Я обожаю все самое вкусное. У меня нет такого, что я могу себе позволить только вот эти продукты или другие…. Я люблю жирное, острое. И никогда себя не ограничивал ни в чем».