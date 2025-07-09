Дети за рулем? Более 70 подростков задержали за управление транспортом без прав в Гомельской области

В Госавтоинспекции разъяснили, кто отвечает за тех, кому еще рано самостоятельно садиться за руль. «Настоятельно рекомендуем родителям не приобретать детям мототранспорт и донести до них, что садиться за руль средств передвижения без водительского удостоверения, знаний и навыков очень опасно. Это может привести к страшным последствиям. Также важно понимать, что покупка транспорта ребенку — ответственность родителей. Кроме того, стоит учитывать, что передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 5 базовых величин», — напомнили в группе по агитации и пропаганде, уточнив, что при задержании бесправных подростков на мототехнике, которые ездят по дорогам общего пользования, средства передвижения будут изыматься и размещаться на охраняемые стоянки. В свою очередь законные представители будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в соответствии со ст.10.3 КоАП. -0-