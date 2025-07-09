Международный перевозчик привлечен к ответственности за оскорбление сотрудника таможни

Как пояснила начальник отдела Минской региональной таможни Екатерина Левонюк, с 2024 года гражданин Казахстана, специализирующийся на международных перевозках, совершил более 70 таможенных правонарушений. Общая сумма штрафов превысила 70 базовых величин, ее до сих пор не погасил.