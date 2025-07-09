Международный перевозчик привлечен к ответственности за оскорбление сотрудника таможни

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный перевозчик решением суда привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 24.4 КоАП Беларуси за оскорбление должностного лица таможенных органов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Как пояснила начальник отдела Минской региональной таможни Екатерина Левонюк, с 2024 года гражданин Казахстана, специализирующийся на международных перевозках, совершил более 70 таможенных правонарушений. Общая сумма штрафов превысила 70 базовых величин, ее до сих пор не погасил.
«После очередного нарушения сотрудник Минской региональной таможни уведомил предпринимателя посредством мессенджера о необходимости явки для составления протокола. Ответ многократного нарушителя содержал только неприличные слова, унижающие честь и достоинство личности и оскорбляющие должностное лицо при исполнении им служебных полномочий», — рассказали в ГТК.
Со стороны должностного лица таможенного органа не допущено нарушения профессиональной этики, некорректного поведения, неуважительного отношения к перевозчику. -0-