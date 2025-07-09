В работе мессенджера Telegram произошел сбой 9 июля

Отмечается, что жители России начали сообщать о сбоях в работе мессенджера с 20:15 по московскому времени. За прошедшее время на сайте насчитывается более 1,3 тысячи жалоб от пользователей. Так, обращения приходят от жителей Новосибирской области, Республики Тыва, Красноярского края и других регионов России.