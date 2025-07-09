В работе мессенджера Telegram произошел сбой 9 июля

Сбой в работе мессенджера Telegram произошел вечером в среду, 9 июля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на мониторинговом сайте Downdetector.
Отмечается, что жители России начали сообщать о сбоях в работе мессенджера с 20:15 по московскому времени. За прошедшее время на сайте насчитывается более 1,3 тысячи жалоб от пользователей. Так, обращения приходят от жителей Новосибирской области, Республики Тыва, Красноярского края и других регионов России.
Пользователи отмечают проблемы в работе мобильного приложения и сбои при отправке оповещений в мессенджере, а также общие неполадки Telegram. Причины сбоя на данный момент не разглашаются.
Ранее KP.RU сообщал, что сбой в работе Telegram также произошел в минувший понедельник, 7 июля. Пользователи отмечали проблемы с приложением на смартфонах и нестабильную работу веб-версии мессенджера.