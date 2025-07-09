Народные приметы на 10 июля 2025 года: что нельзя делать в Самсонов день

Какой сегодня день по народному календарю.
10 июля в народном календаре отмечается день Самсона Странноприимца — святого, которого почитали как покровителя путников и помощника в делах милосердия. Этот день всегда был примечателен как время, когда природа достигает своей летней зрелости, и на Руси к нему относились с особым вниманием. Самсон считался покровителем странников, и в его честь совершали молитвы о защите в дороге. По поверью, 10 июля — это день, когда земля и небо находятся в гармонии, а дела, начатые в этот день, обещают успех и благополучие.
На Руси в этот день старались уделить внимание добрым делам и заботе о ближних, проявлять гостеприимство и щедрость. Считалось, что помощь нуждающимся, посещение больных и поддержка путешественников привлекают удачу и благословение святых. Также в этот день собирали травы и ягоды, поскольку они обладали особой силой, если собраны в праздник Самсона.
Что рекомендуется делать в этот день.
Проявлять милосердие и помогать нуждающимся. Посещать больных и одиноких, приносить им поддержку и утешение. Начинать важные дела — особенно связанные с поездками и путешествиями. Собирать целебные травы и ягоды, чтобы сохранить их силу. Уделять внимание семейному благополучию, укреплять связи с близкими. Молиться о защите в пути и о благополучии дома.
Эти действия наполняют день смыслом и способствуют привлечению позитивной энергии.
Чего не стоит делать 10 июля.
Не следует ссориться и вступать в конфликты — это может привести к длительным разногласиям. Не стоит заниматься тяжелой физической работой, чтобы не навлечь усталость и болезнь. Избегайте необдуманных трат и рискованных финансовых операций. Не рекомендуется игнорировать просьбы о помощи — это может обернуться неприятностями. Не следует нарушать традиции и обычаи дня, чтобы не навлечь несчастья на себя и близких. Соблюдение этих запретов помогает сохранить внутренний покой и гармонию с окружающим миром.
Приметы погоды на 10 июля.
Народные приметы связывают погоду 10 июля с предстоящими изменениями в погодных условиях и урожае:
Если утром стоит туман — к хорошему урожаю и теплу. Ясное небо на рассвете — к солнечной и теплой погоде на ближайшие дни. Если много комаров и мошкары — к дождливому периоду. Сильное пение птиц — предвестник теплой погоды. Вечерние облака с розовым оттенком — к ясному и сухому дню следующего. Ветер с юга — к теплому периоду, с севера — к похолоданию.
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