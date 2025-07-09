Народные приметы на 10 июля 2025 года: что нельзя делать в Самсонов день

10 июля в народном календаре отмечается день Самсона Странноприимца — святого, которого почитали как покровителя путников и помощника в делах милосердия. Этот день всегда был примечателен как время, когда природа достигает своей летней зрелости, и на Руси к нему относились с особым вниманием. Самсон считался покровителем странников, и в его честь совершали молитвы о защите в дороге. По поверью, 10 июля — это день, когда земля и небо находятся в гармонии, а дела, начатые в этот день, обещают успех и благополучие.