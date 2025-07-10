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Житель Волгоградской области накопил 403 штрафа ГИБДД

«Рекордсменом» среди водителей-нарушителей стал 38-летний житель Волжского.

Мужчина за рулем автомобиля марки «Лада Веста» был остановлен госавтоинспекторами на улице Карбышева в Волжском. В ходе проверки выяснилось, что у него нет водительского удостоверения, а от прохождения освидетельствования он также отказался.

Как сообщает ГУ МВД по региону, в отношении него были составлены административные материалы. По результатам их проверки суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток ареста.

Также выяснилось, что волжанин систематически нарушает ПДД и игнорирует обязанность по оплате штрафов. Всего у него обнаружили 403 неоплаченных штрафа на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Автомобиль должника был изъят и помещен на специализированную стоянку.