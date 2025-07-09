Витебские энергетики восстанавливают электроснабжение в 58 населенных пунктах после стихии

Этим вечером в регионе прошла сильная гроза с порывистым ветром. Самый сильный удар и разрушения стихия нанесла в Городокском районе. Буквально за час непогоды зафиксированы массовые падения деревьев, сорванные крыши домов, поврежденные линии электропередачи. В филиале «Витебские электрические сети» введен особый режим работы, рассказали на предприятии.