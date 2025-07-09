Витебские энергетики восстанавливают электроснабжение в 58 населенных пунктах после стихии

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские энергетики устраняют последствия сегодняшнего разгула стихии, сообщили БЕЛТА в РУП «Витебскэнерго».
Почти 30 строений повреждено в Витебской области за час грозового фронта.
Этим вечером в регионе прошла сильная гроза с порывистым ветром. Самый сильный удар и разрушения стихия нанесла в Городокском районе. Буквально за час непогоды зафиксированы массовые падения деревьев, сорванные крыши домов, поврежденные линии электропередачи. В филиале «Витебские электрические сети» введен особый режим работы, рассказали на предприятии.
«На ликвидацию последствий стихии оперативно направлены аварийно-восстановительные бригады, мобилизован и привлечен дополнительный персонал. В настоящее время идут работы по восстановлению электроснабжения 58 населенных пунктов, 115 трансформаторных подстанций. Задействовано 17 бригад, 76 человек, 18 единиц спецтехники и 6 дизельных электростанций», — сообщили в «Витебскэнерго».
Витебские энергетики заверили: приняты все меры по организации восстановительных работ и оперативной ликвидации последствий стихии. -0-