Variety: Юру Борисова утвердили на роль в фильме про OpenAI

Российского актера Юру Борисова официально утвердили на роль в фильме «Искусственный» об увольнении и возвращении основателя компании OpenAI Сэма Альтмана. Об этом в среду, 9 июля, сообщил портал Variety.
— Юра Борисов, получивший номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за свою получившую признание критиков роль вместе с Майки Мэдисон в фильме Шона Бейкера «Анора», официально утвержден на роль в предстоящем фильме (итальянского режиссера — прим. «ВМ») Луки Гуаданьино «Искусственный», — говорится в материале.
Проектом руководит американская киностудия Amazon MGM, которая описывает фильм как «комедийную драму, действие которой происходит в мире искусственного интеллекта», передает портал.
10 июня появилась информация о том, что Юра Борисов сыграет главную роль в романтической драме «Деннис». Фильм станет режиссерским дебютом актрисы Эмили Мортимер, ранее номинированной на премию BAFTA. Главную женскую роль в картине исполнит Элисон Оливер, известная по ленте «Солтберн». Сюжет сконцентрируется на истории любви русского поэта и британской студентки, действие фильма разворачивается в Москве 1990-х годов.