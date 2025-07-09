Variety: Юру Борисова утвердили на роль в фильме про OpenAI

10 июня появилась информация о том, что Юра Борисов сыграет главную роль в романтической драме «Деннис». Фильм станет режиссерским дебютом актрисы Эмили Мортимер, ранее номинированной на премию BAFTA. Главную женскую роль в картине исполнит Элисон Оливер, известная по ленте «Солтберн». Сюжет сконцентрируется на истории любви русского поэта и британской студентки, действие фильма разворачивается в Москве 1990-х годов.