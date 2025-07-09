В Ростове на Ларина произошел пожар в квартире

В Ростове на улице Ларина, 11 произошло возгорание в квартире № 123. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По предварительной информации ведомства, первый сигнал о пожаре поступил в 17:30. Огонь стремительно распространялся по территории жилища. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 18:46.
На месте тушения работали четыре единицы спецтехники и 13 пожарных. Причины возгорания устанавливаются. Жильцы дома не пострадали, помощь медиков не потребовалась.
Подпишись на нас в Telegram.