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В Ростове на Ларина произошел пожар в квартире

Вечером в Ростове-на-Дону произошел пожар в многоэтажке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на улице Ларина, 11 произошло возгорание в квартире № 123. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительной информации ведомства, первый сигнал о пожаре поступил в 17:30. Огонь стремительно распространялся по территории жилища. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 18:46.

На месте тушения работали четыре единицы спецтехники и 13 пожарных. Причины возгорания устанавливаются. Жильцы дома не пострадали, помощь медиков не потребовалась.

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