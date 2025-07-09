Сайгаки судьбы: на Урале готовы к защите от рогатых перебежчиков из Казахстана

Но мне «нравится» больше всего пример интродукции американской норки времен СССР. Ее завезли для племразведения на мех, но понятно, что она сбежала. К тому же, я своими глазами видел документы, что «американок» все-таки просто «выпускали в природу». Этот вид норки крупнее европейской, мех гуще, и сам зверь более агрессивный. Выпущен был в 1930 годах, и за это время почти вытеснил отечественную европейскую норку не только у нас, но и в странах Западной Европы. И сильно подъел всех: ондатр, водяных полевок и даже зайцев. Но особенно «прилетело», конечно, местным норкам — много скрещиваний, потомки которых бесплодны, вытеснение с болот и заводей, которых и так немного. Бытует мнение, что европейской норки в Евразии не осталось.