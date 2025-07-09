Сайгаки судьбы: на Урале готовы к защите от рогатых перебежчиков из Казахстана

Совсем недавно Казахстан затрачивал большие усилия, чтобы восстановить популяцию сайгаков, особенно в западных степях. Сегодня правительство страны приняло решение о «регулировании 20% численности» этих, недавно, редких животных. Речь о 800 тысячах сайгаков, которых, скорее всего, «приговорят к отстрелу». России это тоже касается. Невзирая на то, что сайгак татарика занесен в Красную Книгу России, перебежчики из соседней страны оказывают «пастбищное давление» на наши земли.
Особенно «старается» Бетпакдалинская и Южно-уральская популяция сайгаков (есть сообщения, что в Южный Урал уже «зашло» около 1,6 миллиона голов этих животных). Из Саратовской, Самарской, Вологодской областей, из-под Оренбурга и с Алтая летят жалобы на «многотысячные стада сайгаков», которые «обрушились» на посевы, вытаптывают пастбища и луга, и даже оттеснили коров и овец от доступа к водоемам. «Сайгаки могут нарушить экономику региона», — пишут местные СМИ.
Хотя и весь сайгак-то размером с барашка: длина «метр с кепкой», до 150 см, максимальный вес не превышает 50 кг. Имеются, правда, рога длиной 30−35 сантиметров. У мирного парнокопытного много естественных врагов — тут и классические волки, лисы, медведи, и даже туркменский барсук, летающие хищники, как орлы и грифы. Однако, все меняется, когда счет сайгаков идет на миллионы.
В «десятых» годах в Минэкологии Казахстана решили спасать сайгаков. Животные, признанные в этой стране редкими, но не краснокнижными, попали на грань вымирания из-за браконьерства и изменения климата. Эко-программу так и назвали — «Сайгак». По всем правилам: охрана и патрулирование пастбищ, создание заказников, интродукция выращенного в неволе молодняка. И успех превзошел все ожидания.
По данным прогосударственного института зоологии Казахстана, в 2003 году в стране была всего 21 тысяча сайгаков. Весной 2024 года их насчитывалось 2,8 миллиона. В этом году популяция этих животных может достичь 4 миллионов — критическая численность, при которой они не переживут зиму. Огромные стада уничтожают посевы в фермерских хозяйствах, вытаптывают пастбища, эродируют почву. В 3 наиболее пострадавших районах страны сайгаки прошлись более чем по 300 тысячам посевных участков, нанеся миллиардный ущерб.
И не очень понятно, что с этим делать — массовый отстрел негуманен, такие планы уже вызвали громкий протест у зоозащитников и представителей экологических организаций. Но и не делать ничего нельзя: в разных районах Казахстана находят мертвых сайгаков, которые пали от истощения. В желудках мертвых животных находили мелкие камни, песок и глину. Такая ситуация грозит еще и эпидемией, ведь сайгаки — переносчики таких заболеваний, как туберкулез, бруцеллез (болезнь Лайма), вируса чумы плотоядных (CMD) и др.
Впрочем, и внутри страны есть биологи, которые считают, что проблемы связаны не только с тем, что «сайгаки расплодились», но и с бесконтрольной застройкой земель, из-за чего животные теряют привычные пути миграции.
По последним данным, отстрел сайгаков все-таки начался, разрешение получено. В том числе, такие «работы» проводят на границе с Волгоградской областью России.
— Обычно такое нарушение биобаланса связано с интродукцией неинвазивным видом, — говорит сотрудник кафедры биологии московского университета, студент магистратуры Александр. — Это когда какой-то вид просто завозят из другой страны, а то и из другой части света в надежде на ценный мех и мясо. Тут, конечно, есть хрестоматийные примеры кроликов в Австралии, которых сумели остановить только при помощи сетки и искусственных эпидемий. Менее известно, что с кошками в той же Австралии-Новой Зеландии справиться так и не удалось, на отдельных островах кошки уничтожили всех сумчатых животных.
Но мне «нравится» больше всего пример интродукции американской норки времен СССР. Ее завезли для племразведения на мех, но понятно, что она сбежала. К тому же, я своими глазами видел документы, что «американок» все-таки просто «выпускали в природу». Этот вид норки крупнее европейской, мех гуще, и сам зверь более агрессивный. Выпущен был в 1930 годах, и за это время почти вытеснил отечественную европейскую норку не только у нас, но и в странах Западной Европы. И сильно подъел всех: ондатр, водяных полевок и даже зайцев. Но особенно «прилетело», конечно, местным норкам — много скрещиваний, потомки которых бесплодны, вытеснение с болот и заводей, которых и так немного. Бытует мнение, что европейской норки в Евразии не осталось.
Про сайгаков можно сказать, что если данные от министерства репрезентативные, а эти антилопы — многородящие, то численность надо регулировать. А вот заказники оставить, иначе сайгаков опять может стать 20 тысяч. И проблемы тогда будут у крупных хищников, а значит, большие проблемы у людей. Согласен, что опасность эпидемии из-за этого присутствует. Не только чумы жвачных, но и ящура. Нужен четкий мониторинг численности сайгаков. Нужна сохранность степей, обводнение, потому что на относительно плодородных пастбищах миграция будет меньше.
Ограниченная охота, тот самый отстрел — далеко не единственный способ регулировать популяцию. Как я уже говорил, более эффективны ограниченные контролируемые эпидемии, если численность животных чрезмерна и угрожает сельскому хозяйству. Работают меры поддержки естественных хищников: если столько сайгаков развелось, значит, мало волков.