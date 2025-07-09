Le Monde: Работавшую на встрече с Зеленским переводчицу заподозрили в шпионаже

По данным журналистов, встреча состоялась в Брюсселе 19 декабря прошлого года. Переводчица из Чехии вызвала подозрения у коллег из-за того, что делали записи разговоров участников мероприятия. При этом сама встреча была закрытой, поэтому делать так было категорически запрещено. Вскоре после жалоб других переводчиц девушку вывели из зала.