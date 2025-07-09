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Le Monde: Работавшую на встрече с Зеленским переводчицу заподозрили в шпионаже

Принимавшую участие на закрытом мероприятии, на котором присутствовали главы Европейского союза и президент Украины Владимир Зеленский, переводчицу лишили аккредитации в Европейской комиссии из-за подозрений в шпионаже. Об этом в среду, 9 июля, сообщила газета Le Monde со ссылкой на осведомленный источник.

Принимавшую участие на закрытом мероприятии, на котором присутствовали главы Европейского союза и президент Украины Владимир Зеленский, переводчицу лишили аккредитации в Европейской комиссии из-за подозрений в шпионаже. Об этом в среду, 9 июля, сообщила газета Le Monde со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, встреча состоялась в Брюсселе 19 декабря прошлого года. Переводчица из Чехии вызвала подозрения у коллег из-за того, что делали записи разговоров участников мероприятия. При этом сама встреча была закрытой, поэтому делать так было категорически запрещено. Вскоре после жалоб других переводчиц девушку вывели из зала.

— После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы, — говорится в материале.

В Германии арестовали трех граждан Украины по подозрению в подготовке диверсий в Германии и Швейцарии. Двое были задержаны в Германии, один — в Швейцарии. Их подозревают в шпионаже и планировании поджогов и взрывов на грузовом транспорте, включая отправку посылок со взрывчаткой на Украину.

«После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы», — заявил газете представитель Еврокомиссии.