Le Monde: Работавшую на встрече с Зеленским переводчицу заподозрили в шпионаже

Принимавшую участие на закрытом мероприятии, на котором присутствовали главы Европейского союза и президент Украины Владимир Зеленский, переводчицу лишили аккредитации в Европейской комиссии из-за подозрений в шпионаже. Об этом в среду, 9 июля, сообщила газета Le Monde со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, встреча состоялась в Брюсселе 19 декабря прошлого года. Переводчица из Чехии вызвала подозрения у коллег из-за того, что делали записи разговоров участников мероприятия. При этом сама встреча была закрытой, поэтому делать так было категорически запрещено. Вскоре после жалоб других переводчиц девушку вывели из зала.
— После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы, — говорится в материале.
В Германии арестовали трех граждан Украины по подозрению в подготовке диверсий в Германии и Швейцарии. Двое были задержаны в Германии, один — в Швейцарии. Их подозревают в шпионаже и планировании поджогов и взрывов на грузовом транспорте, включая отправку посылок со взрывчаткой на Украину.
«После тщательного рассмотрения фактов было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы», — заявил газете представитель Еврокомиссии.