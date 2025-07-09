В 2027 году Россия окончательно уйдет от бакалавриата

Пока можно понять, что переход точно будет, и его хотят сделать бесшовным, то есть незаметным для студентов. Хотя, много было дискуссий по поводу того, не будет ли диплом бакалавра (у кого он уже есть) котироваться ниже выпускника специалитета на рынке труда. В правительства и в Минобрнауки клянутся, что нет никакой сегрегации. Мол, переход будет мягким, и никто не пострадает.