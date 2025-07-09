В 2027 году Россия окончательно уйдет от бакалавриата

В Минобрнауки сообщили, что российские вузы окончательно перейдут на новую модель суверенной системы образования в 2027 году. А пока эксперимент по отказу от бакалавриата, который проводился сначала в шести университетах, а затем в ста, будет расширен на «широкий круг учебных заведений». Соответствующие изменения в закон «Об образовании» примут в конце текущего года.
О том, что в 2027 году все вузы страны перейдут на новую модель высшего образования, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
Пилот Минобрнауки по отказу от бакалавриата стартовал в 2023 году. Шесть вузов: МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Канта и Томский государственный университет, протестировали новую трехуровневую систему отечественной «вышки»: специалитет, магистратура (ординатура или ассистентура-стажировка), аспирантура. Сроки обучение при этом не жесткие: базовый специалитет может занимать 4−6 лет и 1−3 года — уровень магистратуры. Пилот собирались расширить до 100 вузов, но позже сообщили, что в нем участвует 100 и более программ подготовки.
Пока можно понять, что переход точно будет, и его хотят сделать бесшовным, то есть незаметным для студентов. Хотя, много было дискуссий по поводу того, не будет ли диплом бакалавра (у кого он уже есть) котироваться ниже выпускника специалитета на рынке труда. В правительства и в Минобрнауки клянутся, что нет никакой сегрегации. Мол, переход будет мягким, и никто не пострадает.
На том же заседании комитета по науке и высшему образованию в Госдуме анонсировали законопроект, который закрепит переход системы на новое высшее образование. «В четвертом квартале 2025 года мы намерены внести законопроект в Государственную Думу с учетом всеобъемлющего обсуждения», — сказал Афанасьев. Сейчас проект закона обсуждают в федеральных округах.
Но, даже раньше, студентов и особенно абитуриентов наших вузов ждет много нового. Ранее сообщалось, что на учебный год 2026−2027 запланирована большая «поступательная» реформа. Обязательным предметом ЕГЭ для абитуриентов останется только русский язык. Математика, физика, химия, биология, информатика станут обязательными профильными дисциплинами, с баллами ЕГЭ по которым будут поступать на соответствующие специальности.
Историю могут сделать обязательной для поступающих на гуманитарные направления подготовки в ВО. Обществознание, вероятно, уберут из списка ЕГЭ.
Некоторые из топовых вузов будут требовать 4 ЕГЭ от поступающих, причем все «технические». Список вузов, в которых нужно будет сдавать еще и вступительные испытания, расширится. Сейчас, помимо творческих и спортивных, вступительные экзамены могут проводить только два крупнейших университета страны, МГУ и СПбГУ.