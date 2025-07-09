«Эти песни будут вечны». Петр Елфимов на сольнике в Витебске о наследии Мулявина

Белорусский певец Петр Елфимов вместе с Национальным академическим народным оркестром Беларуси имени Иосифа Жиновича представил программу «Незабываемое…», в которой собраны лучшие произведения из творческого наследия Владимира Мулявина и ансамбля «Песняры». Артист рассказал, что не был в Витебске около 7 лет. За сегодня он уже успел дать несколько интервью. «Воспоминания просто обволакивают. Витебск — это нечто особенное после моего родного Могилева. Именно витебская сцена открыла этого артиста, который стоит перед вами», — сказал певец, добавив, что очень волнуется после такого перерыва.