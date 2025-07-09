«Эти песни будут вечны». Петр Елфимов на сольнике в Витебске о наследии Мулявина

9 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Белорусский певец Петр Елфимов на «Славянском базаре в Витебске» исполнил песни Мулявина и ансамбля «Песняры» в сопровождении оркестра, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский певец Петр Елфимов вместе с Национальным академическим народным оркестром Беларуси имени Иосифа Жиновича представил программу «Незабываемое…», в которой собраны лучшие произведения из творческого наследия Владимира Мулявина и ансамбля «Песняры». Артист рассказал, что не был в Витебске около 7 лет. За сегодня он уже успел дать несколько интервью. «Воспоминания просто обволакивают. Витебск — это нечто особенное после моего родного Могилева. Именно витебская сцена открыла этого артиста, который стоит перед вами», — сказал певец, добавив, что очень волнуется после такого перерыва.
«Александрина», «Алеся», «Жураўлі на Палессе ляцяць», отрывок из рок-оперы «Гусляр» — каждую композицию, вошедшую в золотой фонд белорусского музыкального искусства, зрители принимали бурными овациями. От серебряного и тягучего голоса Петра Елфимова, казалось, замирало время, не говоря уже о сердцах слушателей.
«Такой теплый прием, что все волнение исчезло», — отметил артист после нескольких исполненных песен.
Он также подчеркнул, что творчество Мулявина и ансамбля «Песняры» не имеет аналогов в мире и переживет века. «Вот эти песни будут вечны», — высказал он свое мнение.
Витебская публика горячо благодарила Петра Елфимова за подаренное волшебство и артистов оркестра за восхитительную музыку. -0-
Фото Александра Хитрова.