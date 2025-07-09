Погибшего в результате удара ВСУ по пляжу в Курске представят к ордену Мужества

«Сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов погиб, как герой, прибыв на пляж в Курске после первого удара беспилотника. Он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Героя наградят посмертно.