Погибшего в результате удара ВСУ по пляжу в Курске представят к ордену Мужества

Сотрудника наградят посмертно.
Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник Росгвардии будет представлен к ордену Мужества. Соответствующее решение принял глава ведомства генерал Виктор Золотов. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов погиб, как герой, прибыв на пляж в Курске после первого удара беспилотника. Он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Героя наградят посмертно.
По словам врио главы области, Гаврилову было всего 27 лет. Он ценой своей жизни спасал людей, отметил Хинштейн.
Ранее после атаки ВСУ по пляжу в Курске три человека погибли. Еще шесть пострадали.