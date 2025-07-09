Стас Михайлов признался, кто им управляет

Стас Михайлов дал концерт сольный концерт в Витебске. Зрители, пришедшие на выступление, пели с артистом хором. А сам Стас сыпал откровениями и впервые рассказал о том, кто им управляет.
На сцену Стас вышел в приподнятом настроении: для него выступления на «Славянского базара в Витебске» уже стали доброй традицией.
— У меня спрашивали за кулисами: «Как вас будут встречать в Белоруссии?», — спросил Стас. — Я ответил: «Всегда встречают отлично». Потому что «Славянский базар в Витебске» — это праздник. Люди сюда приезжают уже с готовыми эмоциями". Поэтому два часа не стесняемся, говорим на языке музыки, любви и души.
Стас сразу задал темп своими нетленками. «Сегодня акцент будет в сторону веселых и танцевальных песен — тем более атмосфера позволяет», — признался артист.
Впрочем, во время концерта было и несколько трогательных моментов. На песне «Папы любят дочек» на глазах зрителей появились слезы.
— Когда мне автор Герман Титов показал эту песню, я понял, что это как раз это наша история, — пояснил артист. — Поскольку у меня самого девчонки. Девочки, для вас. Папочки, сейчас набрались гордости.
В этот момент на экране появились дочки артиста, которые исполнили с ним песню.
— Мои дети не поют, но для меня сделали видеоролик, — пояснил артист. — Со мной только здесь они появились. А так они не хотят нигде петь.
В какой-то момент Стас увидел на экране младшую дочь и признался, что она обладает удивительной способностью — управлять звездным отцом. Судя по довольной интонации артиста, Михайлов этому факту совсем не противится.
— Она — единственная, кто мной управляет, — заявил певец. — Маленькая!