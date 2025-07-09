Стас Михайлов признался, кто им управляет

— У меня спрашивали за кулисами: «Как вас будут встречать в Белоруссии?», — спросил Стас. — Я ответил: «Всегда встречают отлично». Потому что «Славянский базар в Витебске» — это праздник. Люди сюда приезжают уже с готовыми эмоциями". Поэтому два часа не стесняемся, говорим на языке музыки, любви и души.