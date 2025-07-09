Глава СФР рассказал о выплате пособий при рождении ребенка в прошлом году

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка получили 829 тысяч родителей в 2024 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
«Пособия по материнству выросли в 1,5 раза, рассказал глава фонда. Пособие при рождении ребенка получили 829 тысяч родителей», — приводятся слова Чиркова на сайте фонда.
Глава Соцфонда отметил, что общие выплаты пособий по материнству в 2024 году составили 368,3 миллиарда рублей, а их получателями стали свыше 3,1 миллиона человек. «Детский» бюджет фонда в прошлом году составил рекордные 2,2 триллиона рублей, а единое пособие получили родители более 10,6 миллиона детей и 340 тысяч беременных женщин, подчеркнул Чирков.
Более 141 тысячи родителей воспользовались возможностью потратить неиспользованные остатки материнского капитала в 2024 году, уточнил председатель Социального фонда.