Девушка попала в реанимацию с инсультом после предложения руки и сердца в церкви

Чешская туристка в Греции оказалась в реанимации с обширным инсультом, который произошел у нее спустя несколько мгновений после того, как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца в церкви пророка Илии на острове Левкас.
После признания молодого человека, который предварительно опустился на одно колено, девушка потеряла сознание. Путешественницу экстренно привезли в местную больницу, а после доставили в город Янина на материке. Доктора провели обследование и диагностировали чешке инсульт.
— Первоначальные анализы показали, что у нее произошло обширное кровоизлияние в мозг, подтип инсульта. Сейчас она находится в больнице Хацикоста, где её состояние оценивается как стабильное, но критическое, — передает таблоид Daily Mail.
Другой случай произошел в конце мая, когда 26-летний мужчина умер во время свадьбы со своей двоюродной сестрой. Трагедия произошла в индийском штате Карнатака с работником банка по имени Правин Курне.
Кроме того, в американском штате Иллинойс в огне погиб мужчина, который сбежал со свадьбы знакомых и взорвал их дом. Взрыв произошел в тот момент, когда молодожены говорили друг другу свадебные клятвы.