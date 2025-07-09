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Протоиерей Ткачев заявил, что «бабы стали дохлые, трусливые и не хотят рожать»

В одной из своих речей известный протоиерей Андрей Ткачев коснулся вопроса демографического кризиса в стране. В своих рассуждениях он пришел к выводу, что современные женщины «стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать».

В одной из своих речей известный протоиерей Андрей Ткачев коснулся вопроса демографического кризиса в стране. В своих рассуждениях он пришел к выводу, что современные женщины «стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать».

Священник затронул историческую роль семьи и сравнил ее с современными тенденциями. По его мнению именно разница между этими понятиями приводит резкому снижению рождаемости.

— Семья была повсеместна, неистребима, многодетна (…) Отсюда пошла наша глупость русская: «Погибнут одни, бабы других нарожают» (…) Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают — стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать, — сказал Ткачев.

Он заявил, что «мы исчезаем» и призвал «хранить народ». В частности, он призвал бороться с алкоголизмом наркоманией и опасными увлечениями среди молодежи, например, зацепингом.

— Зацеперы гибнут ни за что. Лучше бы на фронт пошел. На фронте бы как солдат погиб, с оружием в руках, — резюмировал Ткачев.

Кадры с проповедью священника приводят в социальной сети «ВКонтакте».

Ткачев известен благодаря резким высказываниям в отношении женщин. В конце июня он сказал, что современные женщины находятся под влиянием завышенных ожиданий, внушенных обществом, которое убеждает их в том, что они достойны большего. Он подчеркнул, что ключ к успешному браку заключается в правильном выборе супруги, которая должна ясно осознавать, за кого выходит замуж, и отказаться от амбиций, связанных с карьерой.

Кроме того, он заявил, что многие женщины не желают оставаться «в тени» мужчин, несмотря на то, что, согласно религиозным убеждениям, муж является «человеком», а жена — «помощницей ему».