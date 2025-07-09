Протоиерей Ткачев заявил, что «бабы стали дохлые, трусливые и не хотят рожать»

Ткачев известен благодаря резким высказываниям в отношении женщин. В конце июня он сказал, что современные женщины находятся под влиянием завышенных ожиданий, внушенных обществом, которое убеждает их в том, что они достойны большего. Он подчеркнул, что ключ к успешному браку заключается в правильном выборе супруги, которая должна ясно осознавать, за кого выходит замуж, и отказаться от амбиций, связанных с карьерой.