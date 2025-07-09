Посольство США: хуситы похитили экипаж Eternity C, среди которых был россиянин

Как KP.RU писал ранее, во вторник, 8 июля, стало известно, что россиянин и еще один человек получили ранения во время нападения хуситов на греческий сухогруз Eternity C в Красном море, которое плыло под флагом Либерии. По имеющимся данным, гражданину РФ пришлось ампутировать конечность из-за серьезных увечий.