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Российские пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

В России произошёл масштабный сбой в работе Telegram — пользователи сообщили почти о 1,2 тыс. проблем в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего неполадки в Интернете.

Наибольшее количество жалоб поступило из Новосибирской области. В топ-5 регионов по числу обращений также вошли республика Тыва, Красноярский край, Магаданская область и Хакасия. Более половины пострадавших пользователей используют устройства на Android, около трети — iOS. Основные проблемы связаны с работой мобильного приложения, а также сбоями в уведомлениях и веб-версии мессенджера.

При этом Life.ru обнаружил, что премиум-функция перевода сообщений, исчезнувшая в конце июня без объяснений, частично восстановлена. В версии Telegram для Windows она работает, но доступна не во всех чатах, тогда как в Android-приложении, по наблюдениям издания, сервис по-прежнему недоступен.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что новости об уходе «телеги» из России — фейк. Он отметил, что до этого в телеграм-каналах появились недостоверные сведения о прекращении работы сервиса в стране, что вынудило их ставить опровергающие плашки.

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