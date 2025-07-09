Yonhap: суд постановил арестовать экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Суд заседал по вопросу об аресте бывшего президента Южной Кореи на протяжении около семи часов. Юн Сок Ёль выступил с 20-минутной речью. Впоследствии его доставили в следственный изолятор, где, согласно процедуре, должны были направить в помещение для ожидающих решения о заключении под стражу.