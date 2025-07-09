Yonhap: суд постановил арестовать экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Суд в Сеуле постановил повторно арестовать экс-лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля в рамках расследования событий военного положения 3 декабря 2024 года, пишет Yonhap.
Суд заседал по вопросу об аресте бывшего президента Южной Кореи на протяжении около семи часов. Юн Сок Ёль выступил с 20-минутной речью. Впоследствии его доставили в следственный изолятор, где, согласно процедуре, должны были направить в помещение для ожидающих решения о заключении под стражу.
Юн Сок Ёля подозревают в пяти основных правонарушениях. Среди них — подделка документов из-за вероятных нарушений при заседании кабмина, а также препятствование органам власти из-за того, что служба охраны лидера страны не дала правоохранителям арестовать его, в попытке уничтожения улик.
Напомним, в декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения якобы для защиты «Республики Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил». Через некоторое время он сообщил, что удовлетворил просьбу парламента об отмене меры. Впоследствии в Южной Корее арестовали Юн Сок Ёля.