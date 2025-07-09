Привлечение иностранцев и равные права. Какие учреждения в Беларуси могут получить статус бизнес-школы

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Вячеслав Данилович в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал о том, какие учреждения в Беларуси могут получить статус бизнес-школы после вступления в силу изменений в Кодекс об образовании.
В Кодекс об образовании включены нормы, направленные на совершенствование системы бизнес-образования. Вячеслав Данилович отметил, что до этого изменения в кодекс подобный статус могли получить только специализированные частные структуры. «Те же самые государственные вузы, которые ведут подготовку, допустим, по менеджменту, аналогичного статуса не получали. Хотя менеджментом занимались и те частные организации, которые имели статус бизнес-школ. Министерство экономики давало им определенную аккредитацию. С моей точки зрения это несправедливо. Возьмем нашу Академию управления — мы готовим фактически управленца, он проходит менеджмент, но статус, аналогичный бизнес-школе, мы не имели. Почему государственные вузы не должны иметь подобного статуса, если у них есть все необходимое для того, чтобы давать подобное образование?» — задался вопросом он.
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Это важно также и для привлечения иностранных студентов. «Иностранный студент — это определенный доход для учреждений высшего образования, — пояснил парламентарий. — Были отдельные граждане иностранные, которые обучались в государственных вузах на такие специальности, но для них более привлекательный статус — бизнес-школа. Это новшество рассчитано на таких людей. Пожалуйста, вы можете прийти в государственный вуз, получить соответствующее образование либо прийти в частную структуру, которая имеет соответствующий статус, но уже равные возможности. До этого они в основном все шли в эти частные структуры, но это несправедливо с моей точки зрения, потому что в государственных вузах образование дается не хуже, а порой даже и лучше».
Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов добавил, что именно поэтому было внесено и поддержано соответствующее изменение в Кодекс об образовании. «Сегодня все учреждения образования, которые осуществляют образовательную деятельность по вопросам подготовки управленцев (это и высшее образование, и дополнительное образование взрослых), тоже имеют возможность в установленном порядке получить статус бизнес-школы, который позволяет более уверенно чувствовать себя на международных рынках образовательных услуг. Выбор образовательной программы, в том числе и нашими зарубежными абитуриентами и управленцами, он тоже как раз таки нацелен на то, чтобы получить это образование в бизнес-школе», — пояснил он.
В учреждениях образования при этом ничего не поменяется, подчеркнул начальник главного управления. «Мы как давали качественное образование в области управления, так и будем продолжать давать. Но в данной ситуации предоставили равные возможности получить такой статус у частных и государственных учреждений», — заключил он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.