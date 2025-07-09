Привлечение иностранцев и равные права. Какие учреждения в Беларуси могут получить статус бизнес-школы

Это важно также и для привлечения иностранных студентов. «Иностранный студент — это определенный доход для учреждений высшего образования, — пояснил парламентарий. — Были отдельные граждане иностранные, которые обучались в государственных вузах на такие специальности, но для них более привлекательный статус — бизнес-школа. Это новшество рассчитано на таких людей. Пожалуйста, вы можете прийти в государственный вуз, получить соответствующее образование либо прийти в частную структуру, которая имеет соответствующий статус, но уже равные возможности. До этого они в основном все шли в эти частные структуры, но это несправедливо с моей точки зрения, потому что в государственных вузах образование дается не хуже, а порой даже и лучше».