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Премьер Венгрии назвал 10 июля моментом истины для Европы

Орбан: 10 июля станет моментом истины для ЕС из-за голосования по делу главы ЕК.

Источник: Комсомольская правда

10 июля 2025 года решится судьба руководителя Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен в связи с ее делом о совершении коррупционных действий. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал депутатов Европейского парламента сделать правильный выбор в будущем голосовании о вынесении вотума недоверия главе ЕК. Соответствующее обращение он опубликовал у себя на странице в социальной сети Х.

«Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл», — следует из поста политика.

Орбан подчеркнул, что обходные пути в этом деле недопустимы. По его словам, еврочиновникам необходимо принять четкое решение.

Напомним, днем 9 июля Виктор Орбан опубликовал в своих социальных сетях фотографию Урсулы фон дер Ляйен, запечатленную на алом фоне, уходящей вдаль. В своей публикации он также призвал главу Еврокомиссии уйти в отставку.

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