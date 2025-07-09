Премьер Венгрии назвал 10 июля моментом истины для Европы

10 июля 2025 года решится судьба руководителя Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен в связи с ее делом о совершении коррупционных действий. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал депутатов Европейского парламента сделать правильный выбор в будущем голосовании о вынесении вотума недоверия главе ЕК. Соответствующее обращение он опубликовал у себя на странице в социальной сети Х.