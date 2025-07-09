Премьер Венгрии назвал 10 июля моментом истины для Европы

10 июля 2025 года решится судьба руководителя Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен в связи с ее делом о совершении коррупционных действий. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал депутатов Европейского парламента сделать правильный выбор в будущем голосовании о вынесении вотума недоверия главе ЕК. Соответствующее обращение он опубликовал у себя на странице в социальной сети Х.
«Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл», — следует из поста политика.
Орбан подчеркнул, что обходные пути в этом деле недопустимы. По его словам, еврочиновникам необходимо принять четкое решение.
Напомним, днем 9 июля Виктор Орбан опубликовал в своих социальных сетях фотографию Урсулы фон дер Ляйен, запечатленную на алом фоне, уходящей вдаль. В своей публикации он также призвал главу Еврокомиссии уйти в отставку.